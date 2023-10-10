İmdada çağırdığı polisi şehit etti

İstanbul Büyükçekmece'de bir motosikletten ateş açıldığı ihbarı üzerine olay yerine polis sevk edildi. Ekipler bölgedeyken bir ihbar daha yapıldı; arayan kişi evine ateş edildiğini söyleyip yardım istedi. Kiptaş Mimarsinan Evleri'ne yönlendirilen polisler, ihbarda bulunan kişiye telefon numarasından ulaşamadı.

KAPIYI AÇAR AÇMAZ VURDU



Dışarıdan yapılan kontrollerde bir evin camında kurşun izleri fark edildi. Polis Cihat Ermiş, sitenin güvenlik görevlisiyle daireye çıktı, zili çaldı, defalarca "Polis" diye seslendi. Görgü tanığı, içeriden yanıt gelmemesi üzerine kendisinde bulunan kartla kapıyı açtıklarını; bu sırada saldırganın ateş ettiğini belirtti. Göğsüne ve koltuk altına 2 kurşun isabet eden Ermiş, ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan polis, kurtarılamayarak şehit oldu.

'DÜŞMANIM GELDİ SANDIM'



Saldırgan Muhammet Berke Çorak (20), olay sırasında site bahçesinde araştırma yapan polislerce gözaltına alındı. Zanlı ilk ifadesinde hasımlarının olduğunu ve daha önce kapısının zorlandığını öne sürdü; kapıya gelen kişinin düşmanı olabileceğini düşünüp ateş ettiğini söyledi. Evde bir miktar Skunk adlı uyuşturucu bulundu. Soruşturma kapsamında 8 kişi daha gözaltına alındı.

40 SABIKALI SUÇ MAKİNESİ



Katil zanlısı Muhammet Berke Çorak'ın 40 sabıkası olduğu öğrenildi. Şüphelenin suç kayıtları arasında 12'sinin uyuşturucu, 8'inin kasten yaralama, 5'inin silah kanununa muhalefet, 3'ünün de hırsızlık konusu olduğu bildirildi.

KAHRAMANA ACI VEDA



Şehit Cihat Ermiş için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde tören düzelendi. Törene şehidin ailesinin yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve silah arkadaşları katıldı. Okunan duanın ardından helallik alındı; şehidin cenazesi memleketi Ankara'da binlerce kişinin katıldığı törenle toprağa verildi.

Şehit eşi Nilüfer Ermiş, tabutun başında gözyaşlarına boğuldu.

5 yıllık polis Cihat Ermiş, evli ve bir çocuk babasıydı.

Şehidin 2 yaşındaki oğlu, olup biteni bir kadın polisin kucağında izledi.