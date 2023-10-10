İmdada çağırdığı polisi şehit etti
Kaynak: AA-İHA- Akşam
Büyükçekmece'de polisi arayan Muhammet Berke Çorak, “Evim kurşunlandı” diyerek yardım istedi. Adrese sevk edilen ekipler, defalarca zili çalıp “Polis” diye seslendi ancak yanıt gelmedi. Kapıyı site güvenliğine açtıran polis Cihat Ermiş, Çorak tarafından silahla vurularak şehit oldu.
İstanbul Büyükçekmece'de bir motosikletten ateş açıldığı ihbarı üzerine olay yerine polis sevk edildi. Ekipler bölgedeyken bir ihbar daha yapıldı; arayan kişi evine ateş edildiğini söyleyip yardım istedi. Kiptaş Mimarsinan Evleri'ne yönlendirilen polisler, ihbarda bulunan kişiye telefon numarasından ulaşamadı.
KAPIYI AÇAR AÇMAZ VURDU
Dışarıdan yapılan kontrollerde bir evin camında kurşun izleri fark edildi. Polis Cihat Ermiş, sitenin güvenlik görevlisiyle daireye çıktı, zili çaldı, defalarca "Polis" diye seslendi. Görgü tanığı, içeriden yanıt gelmemesi üzerine kendisinde bulunan kartla kapıyı açtıklarını; bu sırada saldırganın ateş ettiğini belirtti. Göğsüne ve koltuk altına 2 kurşun isabet eden Ermiş, ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan polis, kurtarılamayarak şehit oldu.
'DÜŞMANIM GELDİ SANDIM'
Saldırgan Muhammet Berke Çorak (20), olay sırasında site bahçesinde araştırma yapan polislerce gözaltına alındı. Zanlı ilk ifadesinde hasımlarının olduğunu ve daha önce kapısının zorlandığını öne sürdü; kapıya gelen kişinin düşmanı olabileceğini düşünüp ateş ettiğini söyledi. Evde bir miktar Skunk adlı uyuşturucu bulundu. Soruşturma kapsamında 8 kişi daha gözaltına alındı.
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KAHRAMANA ACI VEDA
Şehit eşi Nilüfer Ermiş, tabutun başında gözyaşlarına boğuldu.
5 yıllık polis Cihat Ermiş, evli ve bir çocuk babasıydı.
Şehidin 2 yaşındaki oğlu, olup biteni bir kadın polisin kucağında izledi.