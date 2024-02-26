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26 Şubat 2024 Pazartesi 08:45:00 - Güncelleme:26 Şubat 2024 Pazartesi 08:45:00

İmamoğlu'nun yeni polemik çabası! Olmayan ‘davet'ten mağduriyet çıkarma girişimi

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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İBB Başkanı İmamoğlu'nun, “Bakanlık daveti” dediği mail, Fatih Belediyesi'nin tüm kurumlara gönderdiği bilgi notu çıktı. Başkan Ergün, “Millet kendisinden polemik değil, hizmet bekliyor” dedi.

İBB'nin CHP'li Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün açılışı gerçekleştirilecek olan Sirkeci-Kazlıçeşme banliyö tren hattıyla ilgili kendisine Ulaştırma Bakanlığı'ndan davet geldiğini duyurmuş, Murat Kurum ise bunu yalanlamıştı. İmamoğlu dün 'işte o davet' diyerek, Fatih Belediyesi Özel Kalemi'nden İBB Özel Kalemi'ne gönderilen maili gösterdi. Oysa o mail ev sahibi olduğu için Fatih Belediyesi'nin tüm kurumlara gönderdiği bilgi notuydu.

SİYASİ MALZEME YAPTI

Notu gören İBB Özel Kalem'i, Fatih Belediyesi'ne dönüş yaparak bunun davet olup olmadığını sordu. Fatih Belediyesi Özel Kalem'i de "Davet olsaydı başkanlık makamından gelirdi, bu bilgilendirme notu" açıklaması yaptı, bunun karşılığında "O zaman katılım olmayacak" yanıtını aldı. Bu diyaloğa rağmen Ekrem İmamoğlu konuyu 'mağduriyet' üzerinden siyasi malzeme yapmaya kalktıştı.

İBB'YE DAVET GİTMEDİ

Dün İmamoğlu'nun bu tavrı Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan'a da soruldu. Başkan Turan, şu cevabı verdi: "Bir açılış var burada. Ulaştırma Bakanlığımız yaptığı açıklamada İBB'ye bir davet gitmediğini söyledi. İstanbul'da Fatih'te bir açılış yapılıyor. Devletin işleyişinde bir açılış yapıldığında duyurulur. Fatih Belediyesi olarak biz de bilgi mahiyetinde burada bir açılış yapılacağını duyuruyoruz. Bence konu bu değil. Murat Kurum Beyi ben iyi tanıyorum. Benim çalışma arkadaşımdır. Murat Bey polemikçi değil çalışkan bir bakan, başkandır. Ben bu konuda çıkarılmaya çalışılan tartışmaları da, İstanbul'un ihtiyacı olan polemik midir çalışma mıdır diye bakıyorum. Nedir? Ben bunu toplumun vicdanına havale ediyorum."

Etiketler : ekrem imamoğlu davet fatih belediyesi ibb
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