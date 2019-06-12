İmamoğlu'nun TRT'nin kendisini haber yapmadığı iddiasına yalanlama

CHP adayı Ekrem İmamoğlu katıldığı bir canlı yayında, TRT'yi eleştirerek kendisini haber yapmadığını iddia etti.

'TRT BENİM KARADENİZ GEZİMİ HABER YAPMADI" YALANI

Karadeniz'e yaptığı geziyi hatırlatan CHP adayı, 'ya düşünsenize, Ekrem İmamoğlu bütün Karadeniz'i gezdi, sadece VİP olayı, tek haber. Niçin? Üzücü değil mi, bütün bunlar beni üzüyor' dedi.

TRT, GÖRÜNTÜLERLE YALANLADI

Ancak İmamoğlu'nun bu iddiasının doğru olmadığı çok geçmeden görüntüleriyle birlikte ortaya çıktı.

TRT Haber Kanal Koordinatörü Yahya Bostan, TRT Haber'in İmamoğlu'nun Karadeniz gezisine ilişkin yapılan haberi ve görüntüleri Twitter'dan paylaştı.