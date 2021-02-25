İmamoğlu'nun "Onur Borcu" kime?
Terör soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın PKK terör örgütü mensubu kardeşi Nurettin Demirtaş'ın "Onur Borcu" isimli kitabı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından satışa sunulduğu ortaya çıktı.
Tutuklu eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın terörist kardeşi Nurettin Demirtaş'ın "Onur Borcu" isimli kitabı İBB tarafından 11 lira 70 kuruşturan satışa sunularak raflarda yerini aldı.
24 TV'nin ortaya çıkardığı olay sonrası, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Onur Borcu" kime sorusu akıllara geldi.
Sosyal medyadan gelen tepkiler sonrası kitabın satışları askıya alındı.
CHP'li İmamoğlu daha önce de Selahattin Demirtaş'ın "Devran" kitabının tiyatro oyunuyla gündeme gelmiş ve Demirtaş'ın tiyatrosunu desteklemişti.
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