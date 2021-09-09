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09 Eylül 2021 Perşembe 18:35:00 - Güncelleme:09 Eylül 2021 Perşembe 18:35:00

İmamoğlu'nun İETT filosu yalanı belgelerle ortaya çıktı

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "İETT'nin 9-10 yıldır filosunun yenilenmediği" iddiası İETT'nin 2019 yılı faaliyet raporuyla çürütüldü. Rapora göre, 2013-2019 yılları arasında toplam 1985 adet yeni otobüs alındığı belirtiliyor. İBB AK Parti Grup Başkanvekili Göksu konuya ilişkin, "CHP'li İBB Başkanı yine her zamanki gibi algı ve manipülasyon peşinde ancak gerçekler de yine her zamanki gibi belgesiyle ortaya çıkıyor." ifadelerini kullandı.

CHP'li İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İETT filosu yalanı belgelerle çürütüldü.

İETT'nin 2019 yılı faaliyet raporunda yer alan bilgilere göre 2013-2019 yılları arasında İETT'te toplam 1985 adet yeni otobüs alındığı ortaya çıktı.

"İBB BAŞKANI YİNE ALGI VE MANİPÜLASYON PEŞİNDE"

İBB AK Parti Grup Başkanvekili Göksu konuya ilişkin, "CHP'li İBB Başkanı yine her zamanki gibi algı ve manipülasyon peşinde ancak gerçekler de yine her zamanki gibi belgesiyle ortaya çıkıyor." ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU NE DEMİŞTİ?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "İETT'nin 9-10 yıldır filosunun yenilenmediği" iddiasında bulunmuştu.

Etiketler : ekrem imamoğlu iett yalan
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