İmamoğlu'nun Akşener-Buldan paylaşımı İP'i gerdi

İmamoğlu'nun Akşener-Buldan paylaşımı İYİ Partilileri ayağa kaldırdı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Pervin Buldan'ın Kadınlar Günü'nü kutladı. İmamoğlu'nun bu paylaşımı İYİ Partilileri ayağa kaldırdı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve HDP'li Pervin Buldan'la birlikte tüm kadın siyasetçilerin ve kadın belediye başkanlarının kadınlar gününü kutladı.
İYİ PARTİLİ AĞIRALİOĞLU'NDAN TEPKİ: DOĞRU BULMUYORUM
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, Ekrem İmamoğlu'nun İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve HDP'li Pervin Buldan'ı etiketleyerek yaptığı 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü paylaşımına tepki gösterdi.
Ağıralioğlu'nun yaptığı açıklamada, "Anneleri yıllardır evlâtsız bırakan bir cinayet şebekesine mesafesizliğini milli hassasiyet ve haysiyet itirazımız olarak ifade ettiğimiz HDP ve siyasilerinin isimlerinin, şehit annelerine borcunu vatan borcu bilen Meral Akşener ismi ile birlikte zikredilmesini doğru bulmuyorum." ifadelerini kullandı.
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