İmamoğlu'ndan Rum Vakfı Başkanı'na ‘ayar'!

Balıklı Rum Hastanesi Vakfı Başkanı Konstantin Yuvanidis, hastanelerinde çıkan yangında kendilerini yalnız bırakmayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletti. Sabah Gazetesi'ne verdiği röportajda "Çok büyük bir yıkım yaşadım. Bu hastaneye 40 yıl emek verdim. Allah devletimizden razı olsun. Cumhurbaşkanımız yangın olduğu andan itibaren bizi hiç yalnız bırakmadı. Önce Allah'a sonra Recep Tayyip Erdoğan'a minnettarım" diyen Yuvanidis'in bu sözleri İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu rahatsız etti.

'SİYASETE İLGİNİZ VARSA EĞER...'

İmamoğlu, Vakıf Başkanı Konstantin Yuvanidis'i arayarak adeta tehdit etti, bu konuşmayı da videoya kaydettirdi.

İmamoğlu konuşmasında Yuvanidis'e şu sözleri sarf etti: "Sizin röportajınızdan rahatsızım. Sizi arama ihtiyacı hissettim. Benim sadece yangın günü geldiğimi, sonra gelmediğimi ifade etmişsiniz. Ben oraya bir gün sonra tam yedi kişilik ekip yolladım. Bundan bahsetmiyorsunuz bir. İkincisi, orada olsaydım milleti oradan kovardım demişsiniz. Kimseyi kovmaya gücünüz yetmez. Hele beni hiç yetmez. Bunu bilin. Ne yazdıklarına bir bakın. Biz sizden teşekkür beklemiyoruz onu söyleyeyim. Yukarıdan aşağıya herkese teşekkür edince itfaiyeye teşekkür etmemenizi çok manidar buldum. Ben bu röportajınızı hiç yakıştıramadım size. Niye İmamoğlu'yla telefonda görüştüm demiyorsunuz? Yani benim size istirhamım şu, kadim bir kurumun başındasınız, bir vakfın ve şifa yurdunun başındasınız. Şahsınız beni ilgilendirmiyor ama yurt ilgilendiriyor. Her zaman oranın yanındayız. Siyasete niyetiniz varsa beni ilgilendirmiyor."