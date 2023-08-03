İmamoğlu'na rapor darbesi!

İmamoğlu'nun, CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun "Sorunları çözemediğimiz için sokağa çıkmakta zorlanıyorum" sözleri üzerine İBB'nin çalışmalarıyla ilgili rapor hazırlattığı öğrenildi. Raporda vatandaşların hizmetlerin aksamasından şikayetçi olduğu ve İBB'nin bu şikayetlere cevap veremediği yer aldı. Raporun İmamoğlu'nu şoke ettiği belirtiliyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun "Sizin yetersiz çalışmanız nedeniyle sokağa çıkamıyoruz" açıklamasıyla birlikte belediyeye gelen şikayetleri inceleme talimatı verdi. İmamoğlu'nun şikayetlerin ve karşılığında yapılan işlerin envanterini çıkartan raporu görmesi üzerine büyük bir hayal kırıklığı yaşadığı iddia edildi. Raporda, İBB hizmetlerindeki aksaklıklar sebebiyle vatandaştan çok fazla şikayet geldiği belirtildi. Buna karşılık, şikayet konusu sorunların çözülmesine yönelik çalışmaların yetersiz kalması sebebiyle yeni şikayetler oluştuğu, bu durumun kısır döngü haline geldiği belirtildi. Ortaya konulan tablonun İmamoğlu üzerinde soğuk duş etkisine neden olduğu öğrenildi.

RANTI BIRAKMAK İSTEMİYOR

İmamoğlu'nun belediyeye gelen şikayetlerin derhal çözüme kavuşturulması ve Kerimoğlu'nun ortaya çıkardığı 'İBB çalışmıyor' algısının kırılması talimatı verdiği öğrenildi. Yerel seçimlerden önce partide değişim olmasına yönelik talebini gündeme getirerek Kılıçdaroğlu'nun yerine CHP Genel Başkanı olma hayali kuran İmamoğlu, resmi olarak adaylığını açıklamadı. İmamoğlu'nun bu tavrının nedeninin, İBB'deki rantı bırakmama çabası olduğu iddia ediliyor.

ÇALIK İBB BAŞKANI OLSUN

İBB'nin 115 milyar 250 milyon lira olan bütçesini bırakmak istemeyen İmamoğlu'nun yerel seçimlerde Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın İBB Başkanlığı'na aday gösterilmesi şartıyla, 'seçimlerden önce değişim' talebini dillendirmeyeceği, yerel seçimlerden sonra ise partide Genel Başkanlık koltuğunu isteyeceği öğrenildi.