İYİ Parti'den Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na sitem: Bizim başkanlarımız biliyorduk!
İYİ Parti milletvekili Ümit Dikbayır, CHP'li belediye başkanları Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na canlı yayında sitem ederek, "Sayın Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu CHP rozetini taşıyor ama biz bizim belediye başkanlarımız biliyorduk" dedi.
5'li koalisyon için attığı "Millet 5'ten Büyüktür" tweeti olay olan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır bugün katıldığı canlı yayında hem o sözlerine açıklık getirdi hem de aday olarak önerdikleri Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na sitemde bulundu.
İYİ PARTİLİ ÜMİT DİKBAYIR: YAVAŞ VE İMAMOĞLU'NDA EMEĞİMİZ VAR
Tüm bu gelişmeler tartışılırken, Habertürk canlı yayınına katılan İYİ Partili Ümit Dikbayır'dan Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na sitem ederek şunları söyledi:
Sayın Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu CHP rozetini taşıyor ama biz bizim belediye başkanlarımız biliyorduk. Emeğimiz var, seçmenimiz oy attı. Ben bunların görevlerine devam etmeli kısmını da doğru bulmuyorum.
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