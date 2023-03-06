5'li koalisyon için attığı "Millet 5'ten Büyüktür" tweeti olay olan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır bugün katıldığı canlı yayında hem o sözlerine açıklık getirdi hem de aday olarak önerdikleri Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na sitemde bulundu.

İYİ PARTİLİ ÜMİT DİKBAYIR: YAVAŞ VE İMAMOĞLU'NDA EMEĞİMİZ VAR

Tüm bu gelişmeler tartışılırken, Habertürk canlı yayınına katılan İYİ Partili Ümit Dikbayır'dan Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na sitem ederek şunları söyledi:

Sayın Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu CHP rozetini taşıyor ama biz bizim belediye başkanlarımız biliyorduk. Emeğimiz var, seçmenimiz oy attı. Ben bunların görevlerine devam etmeli kısmını da doğru bulmuyorum.