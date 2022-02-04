CHP'de kazan kaynıyor!

Ekrem İmamoğlu'nun balıkçı skandalının ardından CHP'de "Bu kadarı da olmamalı" dedirten yeni bir çelişki ortaya çıktı. Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu birbirini yalanladı.

İMAMOĞLU: GENEL BAŞKANIN BENİM YEMEĞİMDEN NEDEN HABERİ OLSUN!

İstanbul kara mahkum olduğu sırada İngiliz Büyükelçi ile yemekte olduğunu CHP Genel Başkanına haber verip vermediğine ilişkin soruya "Genel Başkanım benim hangi yemeği yediğimi niye takip etsin?" şeklinde cevap vererek Kılıçdaroğlu'nun konudan haberdar olmadığını belirtti.

KILIÇDAROĞLU: ELBETTE HABERİM VARDI!

Aycan İmamoğlu'nun bu açıklamasından haberdar olmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise bir TV programında konuyla ilgili aynı soruya "Elbette haberim vardı. Yani Ekrem bey önemli kararlar alırken doğal olarak Genel Başkana haber verir. Biz de o bilgiyi alırız tabi" diyerek İmamoğlu'nu yalanlamış oldu.

PARTİ GENEL BAŞKANLARI VE SANATÇILARI DA TERSTE BIRAKMIŞTI

Ekrem İmamoğlu aynı şekilde Partisinden yöneticiler başta olmak üzere birçok ismi de kamuoyu önünde mahcup etmişti. Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'un kara teslim olduğu sırada balıkçıda çekilen fotoğrafının gerçek olmadığını öne süren CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve Mehmet Bekaroğlu daha sonra bu konuyla ilgili özür dilemek zorunda kalmışlardı.

Aynı şekilde sanatçı Fazıl Say da Ekrem İmamoğlu'nun balıkçıda yakalandığı haberine inanamamış ve fotoğrafları eski zannederek twitler atmıştı.