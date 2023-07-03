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İmamoğlu 'tamamen yeniledik' demişti: İstanbul Otogarı'nın hali vatandaşı isyan ettirdi!
03 Temmuz 2023 Pazartesi 20:49:00 - Güncelleme:03 Temmuz 2023 Pazartesi 20:49:00

İmamoğlu 'tamamen yeniledik' demişti: İstanbul Otogarı'nın hali vatandaşı isyan ettirdi!

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CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Büyük İstanbul Otogarı için 'yeniledik' iddiasının ardından otogarın ortaya çıkan içler acısı hali vatandaşın sert tepkisine neden oldu. Otogarın yıkıntı içindeki halini gören vatandaşlar sosyal medyada tepkilerini dile getirdi.

İstanbul'un Esenler ilçesinde bulunan Büyük İstanbul Otogarı'nın CHP'li Ekrem İmamoğlu tarafından 'tamamen yeniledik' iddiasından sonra ortaya çıkan manzarası vatandaşları çileden çıkarttı.

İmamoğlu, tamamen yenilendiğini iddia ettiği otogar için "Çok emek verdik ama değdi! 1 yıl önce devralmıştık şimdi tertemiz, pırıl pırıl bir otogarımız oldu. Güvenlik ve temizlik sorunlarını çözdük, baştan sona yeniledik, el değmedik nokta bırakmadık. Otogarda kütüphane, kitap okuma, etkinlik ve çalışma alanları dahi var." açıklamasında bulundu.

VATANDAŞ ÇİLEDEN ÇIKTI

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yeniledik iddiası sonrası otogarın halini gören vatandaşlar İmamoğlu'na sert tepki gösterdi.

Otogarın içler acısı halini görüp çileden çıkan vatandaşlar, otogarın görüntülerini sosyal medyada paylaşarak tepki gösterdi.

Etiketler : Büyük İstanbul Otogarı Ekrem İmamoğlu İBB
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