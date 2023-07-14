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14 Temmuz 2023 Cuma 18:50:00 - Güncelleme:14 Temmuz 2023 Cuma 18:50:00

İmamoğlu, İstanbullulara çile çektirmeyi sürdürüyor: Duraklarda uzun kuyruklar oluştu!

Kaynak: AA

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CHP'li İmamoğlu'nun, İstanbullulara çektirdiği çile hız kesmeden sürüyor. Göreve geldiği günden bu yana sık sık toplu taşımada yaşanan "arıza" krizleriyle gündeme gelen CHP'li İBB yönetimi, bu kez metrobüs arızası sebebiyle tepkilerin odağında. Beylikdüzü istikametine giden bir metrobüs, Florya durağında arızalanınca duraklarda uzun kuyruklar oluştu. Yolcular, metrobüslerden inerek duraklara yürümek zorunda kaldı.

Florya'da metrobüsün arızalanması nedeniyle seferlerde aksama meydana geldi.

Beylikdüzü istikametine giden metrobüs, Florya durağında arızalandı. Arıza dolayısıyla seferlerde aksama yaşanırken, diğer metrobüslerin durağa yanaşamamaları nedeniyle uzun kuyruklar oluştu. Bazı yolcular, metrobüslerden inerek duraklara yürüdü.

Seferdeki metrobüsler, arızalanan aracın bulunduğu noktayı aşmak için ters istikamette ilerleyerek Florya durağına ulaştı.

Ekiplerin arızalı metrobüsü çekmesinin ardından seferler normale döndü.

Etiketler : metrobüs arıza ibb imamoğlu chp
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