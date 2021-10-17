İmamoğlu İETT garajını satıyor
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve yönetimi içine düştüğü darboğazı aşmak için arazi satışına başladı. Ayazağa'daki İETT arazisi için 1 milyar 200 milyon liralık bir tahmini bedel ortaya konuldu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü, İstanbul Ayazağa'daki 49 dönümlük arazisini ihaleye çıkardı.
İhale duyurusunda halen İETT garajı olarak kullanılan araziye arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı usulüyle inşaat yaptırılacağı kaydedildi.
Kapalı teklif usulü artırmayla gerçekleştirilecek ihale ile ilgili teklif mektupları 27 Ekim 2021'e kadar teslim edilebilecek.
İBB tahmin edilen bedeli 1 milyar 200 milyon lira artı KDV olarak belirledi. 36 milyon lira teminat yatırılması gerektiği bildirildi.
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