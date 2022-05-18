Murat Ongun kızağa çekildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun'la ilgili açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, "Sözcülük makamını kaldırdım" dedi.

İmamoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Konuştuğumuz konuların arasında çok küçük bir konu. Murat Ongun benim çok değerli bir yol arkadaşımdır. Başka görevleri vardır. Daha önce benim kararımla sözcülük makamı kurmayı uygun görmüştüm. Şu anda gördüğüm ortamda sözcülük makamının bir takım sonuçlarından dolayı, toplumun da buna gösterdiği refleksten, ne yazık ki siyasi rakiplerimizin de bu alanda dezenformasyon oluşturma çabasından dolayı ben sözcülük makamını kaldırdım, şu anda böyle bir makam yok. Murat Bey de diğer işlerine bakıyor."