VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Zelenskiy: Kırım Tatar halkının soykırımının tüm kurbanlarını asla unutmayacağız
AB, Ukrayna'ya 9 milyar avro destek sağlayacak
Şanghay'da karantina bölgeleri dışında yeni Kovid-19 vakası görülmedi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: İsveç, NATO'ya katılmak için Türkiye'nin endişelerini gider...
TRT, 19 Mayıs'ı özel içeriklerle kutlayacak
'Yılmaz Erbek Apartmanı' davasında 'reddi heyet' talebi
Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Rusya resmen açıkladı! F-35'in korkulu rüyası olacak
ABD'de 7 lobi Türkiye'ye F-16 tedarikine karşı çıktı
Murat Ongun kızağa çekildi
Fuat Oktay'dan CHP'ye sert sözler
TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım!
Ukrayna'nın Kuhari köyü sakinleri: Köyümüzü savaş sonrası yeniden inşa edeceğiz
Elektrik-elektronik sektöründen nisanda 1,4 milyar dolarlık ihracat
Trafikte 2021 bilançosu
Rusya-Ukrayna savaşıyla körüklenen gıda milliyetçiliği buğdaya da sıçradı
Başkan Erdoğan'dan Atatürk Havalimanı açıklaması!
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları -18 Mayıs
Memur, emekli, yaşlı, engelli maaşları ne kadar olacak?
DSÖ: Kovid-19'un mutasyonlarını takip etmek zorlaşıyor
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: ABD ile ilişkilerimizdeki yaşadığımız sorunları çözmek istiyoruz
Limanlarda elleçlenen konteyner miktarı nisanda artarken yük miktarı azaldı
Powell'dan enflasyon düşene kadar faiz artırımına devam edecekleri sinyali
Finlandiya ve İsveç resmen başvurdu
18 Mayıs 2022 Çarşamba 13:20:00 - Güncelleme:18 Mayıs 2022 Çarşamba 13:20:00

İmamoğlu iddiaları doğruladı: Murat Ongun kızağa çekildi

ABONE OL

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun'la ilgili iddiaları doğruladı. İBB Sözcüsü Murat Ongun'un yürüttüğü İBB Sözcülüğü birimi kaldırıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun'la ilgili açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, "Sözcülük makamını kaldırdım" dedi.

İmamoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Konuştuğumuz konuların arasında çok küçük bir konu. Murat Ongun benim çok değerli bir yol arkadaşımdır. Başka görevleri vardır. Daha önce benim kararımla sözcülük makamı kurmayı uygun görmüştüm. Şu anda gördüğüm ortamda sözcülük makamının bir takım sonuçlarından dolayı, toplumun da buna gösterdiği refleksten, ne yazık ki siyasi rakiplerimizin de bu alanda dezenformasyon oluşturma çabasından dolayı ben sözcülük makamını kaldırdım, şu anda böyle bir makam yok. Murat Bey de diğer işlerine bakıyor."

Etiketler : Ekrem İmamoğlu Murat Ongun Sözcülük makamını kaldırdım
Giyim konusunda kimseyi dinlemiyor

Giyim konusunda kimseyi dinlemiyor
Eşinin soyadını sildi

Eşinin soyadını sildi
Çekime baba ziyareti

Çekime baba ziyareti
Londra'da Dalgana Bak

Londra'da Dalgana Bak
10 bin kişilik koro

10 bin kişilik koro
Motosiklet keyfi

Motosiklet keyfi
Enver Paşa oldu

Enver Paşa oldu
PERİŞAN MUTLULUK

PERİŞAN MUTLULUK
Disney güzelleri

Disney güzelleri

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX