İmamoğlu attığı tweetle ittifakı böldü, HDP'yi sevindirdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile kutladı. Bu paylaşım Akşener ve sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirildi. Binlerce kişi Ekrem İmamoğlu'na tepki gösteren tweetler attı. Sadece Pervin Buldan, İmamoğlu'nun mesajını alıntılayarak teşekkür etti.



İYİ PARTİ TEPKİLİ

Akşener, İmamoğlu'nun kendisi ve Buldan'ı etiketleyerek yaptığı paylaşımla ilgili "Sayın İmamoğlu bir mesaj attı, milletvekilimiz Ağıralioğlu da buna tepki gösteren bir tweet attı. İkisi de fikir hürriyetidir. Arkadaşlarımın çoğu da beğenmedi, haklıdırlar" yanıtını verdi.

İyi Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Anneleri yıllardır evlâtsız bırakan bir cinayet şebekesine mesafesizliğini milli hassasiyet ve haysiyet itirazımız olarak ifade ettiğimiz HDP ve siyasilerinin isimlerinin, şehit annelerine borcunu vatan borcu bilen Meral Akşener ismi ile birlikte zikredilmesini doğru bulmuyorum' açıklamasında bulundu. İyi Parti İBB Meclis Üyesi, İYİ Parti İBB Grup Sekreteri Ali Kıdık, sosyal medyada, "Seçim ittifakı yaptık teröristlerle anılma ittifakı yapmadık" diyerek tepki gösterdi.

BULDAN'LA BİRLİKTE FİDAN DİKTİLER

İBB Başkanı İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun katılımıyla Büyükçekmece'de Dünya Kadınlar Günü Hatıra Ormanı ağaç dikim törenine katıldı. İmamoğlu tören sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. İmamoğlu tepki çeken paylaşımıyla ilgili, "Tümüyle iyi duygular ile yazılmıştır mesajımız. Sağında, solunda, arkasında kimse bir şey aramasın" dedi.

KABAKTEPE: SEÇİM DİYETİ BİTMEDİ

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 'Ödeye ödeye bitiremediniz seçim diyetinizi. Ben de evladını vatan uğruna şehit veren tüm şehit annelerinin, yavrularını terör örgütü PKK'nın elinden kurtarmak için HDP binasının önünde bekleyen Diyarbakır Anneleri'nin Dünya Kadınlar Günü'nü içim buruk bir şekilde kutluyorum' paylaşımında bulundu.