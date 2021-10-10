2017'deki projeye de çöktü!

Türkiye, ABD'nin ardından hatlardaki doğalgaz kaçaklarını tespit eden robotu geliştiren ikinci ülke oldu. TÜBİTAK Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü'nün (RUTE) İGDAŞ için 4 yıllık çalışma sonucunda geliştirdiği ve Türk mühendislerin imzasını taşıyan Boru İçi Denetleme Robotu kamuoyuna tanıtıldı. Kısa adı "Robot Göz" olan milli teknoloji, üzerinde bulunan 900 sensörüyle doğalgaz hattı borularındaki gaz kaçaklarını tespit edecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, konuya ilişkin Twitter hesabından videolu paylaşım yaptı. Türkiye'nin, ABD'den sonra kendi denetim robotunu geliştiren ikinci ülke olduğuna işaret eden Varank, "2017'de İGDAŞ için TÜBİTAK'ın başlattığı projede 'Robot Göz' doğal gaz hatlarındaki arıza ve kaçakları tespit ediyor. Böylece milyonlarca lira tasarruf sağlanacak. İstanbul hizmetten de teknolojiden de geri kalmayacak" dedi.

'BİZ YAPIYORUZ' TAVRI

Akşam'ın haberine göre, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise yine AK Parti döneminde yapılan yatırımı sahiplenmek istedi. Cevap ise gecikmedi. İmamoğlu, 2017'de başlatılan Robot Göz projesini "Dünya'da tekti, şimdi değil. İBB olarak doğal gaz boru içi denetleme robotu üretimine başladık. Bu akıllı robotlar şehrin altında dolaşıp denetim yapacaklar. İştirak şirketimiz İGDAŞ'a, TÜBİTAK'a ve çalışmada emeği geçen bütün mühendislere teşekkürler" söyleriyle duyurdu.

Esenler Belediye Başkanı ve İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu ise İmamoğlu'na şu cevabı verdi: "AK Parti'nin İstanbul'daki vizyoner belediyeciliğinin meyvelerini toplamaya devam ediyoruz. 2017'de TÜBİTAK'la başlattığımız projenin tamamlanmasıyla birlikte, CHP'li İBB yönetimi de ilk defa Milli Teknoloji Hamlesi ile tanışmış oldu."

'GUGUK KUŞU SİYASETİ'

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de AK Parti döneminde başlatılan projeyi İBB yönetiminin sahiplenmesine tepki gösterdi. Kabaktepe "Guguk kuşlarının" özelliklerine değindiği paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "CHP'li İBB'nin siyasetine boşuna "Guguk Kuşu" siyaseti demiyoruz! Yuva yapmaz, kuluçkaya yatmaz, başkasının yuvasına hazıra konar."

2.5 km'lik testi başarıyla geçti

TÜBİTAK RUTE Müdürü Mehmet Ali Çimen, proje fikrinin 2017'de İGDAŞ tarafından kendilerine getirildiğini belirtti. Robot Göz'ün, İGDAŞ'ın 12 ve 16 inçlik 545 kilometre uzunluğundaki hattında denetim yapacağını bildiren Çimen, "Deprem anında boruların depremden sonra kullanılıp kullanılamayacağını, yer değiştirip değiştiremediğini de bu robotla öğrenebileceğiz" dedi.

24 saat bütün hatları tarayacak

- 9 modülden oluşan Robot Göz, yılansı yapısıyla karmaşık hatlarda 24 saat hareket edebilecek.

- 247 elektronik kart ve 3 mikrobilgisayarla Robot Göz, 30 bara kadar basınç altında çalışacak.

- 900 sensörle hem içerdeki hem dışardaki gaz kaçakları saptanacak.

- Robotlar, korozyonları önceden tespit edebilecek, geometrik bozulmaları görebilecek ve çıkardığı üç boyutlu haritalarla hatların güvenliğini anbean takip edebilecek.

- Olası bir depremde robotlar hızla zarar görmüş hatları tespit edip tekrar gaz verilmesini sağlayacak.