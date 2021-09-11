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11 Eylül 2021 Cumartesi 18:09:00 - Güncelleme:11 Eylül 2021 Cumartesi 18:09:00

İllere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları açıklandı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 28 Ağustos-3 Eylül'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Bakan Koca'nın Twitter'dan paylaştığı Türkiye haritasında yer alan verilere göre, 28 Ağustos-3 Eylül'de Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 156,95, Ankara'da 242,61, İzmir'de 45,58 oldu.

Önceki hafta, (21-27 Ağustos) her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 148,33, Ankara'da 194,96, İzmir'de 43,30 olmuştu.

Koca, vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilin Kayseri, Elazığ, Karaman, Bolu, Malatya, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Tunceli ve Bartın olduğunu belirtti.

"Bu illerden birindeyseniz, şu günlerde daha da dikkatli olmalısınız." ifadelerini kullanan Koca, nihai çözümün aşı ve kurallara uymak olduğunu vurguladı.

Her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller Aydın, Muğla, Antalya, İzmir ve Kırklareli olarak gerçekleşti.

İllerde 28 Ağustos-3 Eylül'de 100 bin nüfusta görülen Kovid-19 vaka sayıları, yüksekten düşüğe doğru şöyle sıralandı:

"Rize 653,1, Bayburt 507,87, Aksaray 424,58, Kayseri, 413,87, Konya 402,84, Trabzon 392,91, Elazığ 392,54, Karaman 369,14, Gümüşhane 326,74, Batman 320,82, Bingöl 315,51, Sivas 313,58, Yozgat 307,09, Muş 299,67, Şanlıurfa 270,56, Nevşehir 269,87, Malatya 268,31, Eskişehir 266,08, Kırıkkale 263, Niğde 262,1, Kilis 258,42, Bolu 257,62, Sakarya 244,19, Ankara 242,61, Mardin 241,25, Kırşehir 234,94, Erzurum 234,35, Karabük 229,46, Bitlis 228,78, Kütahya 226,29, Afyonkarahisar 214,95, Erzincan 213,28, Gaziantep 213,03, Kahramanmaraş 210, 84, Diyarbakır 210,32, Çorum 209,95, Kastamonu 208,83, Ağrı 203,01, Sinop 201,42, Artvin 200,59, Giresun 196,11, Tokat 189,68, Zonguldak 184,03, Düzce 183,23, Adıyaman 182,15, Samsun 177,57, Ordu 166,4, Kocaeli 163,97, Bilecik 162,77, Ardahan 159,11, İstanbul 156,95, Tunceli 153,4, Kars 152,32, Osmaniye 151,67, Bartın 141,22, Çankırı 140,31, Hatay 135,66, Iğdır 132,63, Hakkari 127,62, Siirt 117,8, Tekirdağ 105,91, Amasya 103,43, Adana 98,33, Yalova 94,55, Uşak 91,49, Şırnak 86,64, Isparta 84,26, Denizli 76,95, Burdur 74,51, Bursa 73,99, Edirne 72,59, Mersin 69,83, Manisa 69,69, Van 66,12, Balıkesir 65,87, Çanakkale 59,83, Kırklareli 55,57, İzmir 45,58, Antalya 41,4, Muğla 40,27, Aydın 39,59."

Etiketler : koronavirüs vaka harita türkiye
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