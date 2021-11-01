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01 Kasım 2021 Pazartesi 09:54:00 - Güncelleme:01 Kasım 2021 Pazartesi 09:54:00

İlkokul öğretmeninden Osmanlı'yı ve tesettürü küçümseyici 'cumhuriyet' tiyatrosu

Kaynak: Yeni Şafak

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İlkokul öğrencilerine cumhuriyeti anlatmaya çalışan bir öğretmen siyah örtü örterek Osmanlı'yı ve tesettürü küçümseyici ifadeler kullandı.

Sosyal medyaya yansıyan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda çekilen bir görüntüde, öğretmenin küçük öğrencilere cumhuriyeti kıyafetle anlatmaya çalıştığı görüldü.

Yeni Şafak'ın haberine göre Siyahlara bürünen öğretmen, cumhuriyet öncesi dönemi yalnızca koyu renkli giyinerek yüz kapatma olarak öğrencilerine anlattı.

"OSMANLI'DA GÖZLERDE PEÇETE OLUR"

Cumhuriyet öncesini anlatırken, "Bakın benim neremi görüyorsunuz sadece? Başımı göremiyorsunuz. Sadece gözümü görebiliyorsunuz. Hatta Osmanlı zamanında bazen gözlerde peçete olur, bez olur, gözünüz de görünmez." ifadelerini kullandı.

ÖĞRENCİLERDEN ONAY ALMAYA ÇALIŞTI

Daha sonra üzerindekileri değiştirerek mini bir etek, gömlek ve şapka giyen öğretmen, cumhuriyetin şıklık getirdiğini savundu.

"Peki... Eldivenlerim var, kısa eteğim var, şapkam var, çantam var, gömleğim var, ayakkabılarım çok şık... Şık mıyım şimdi? İstediğim gibi giyinebiliyor muyum? Peki, yüzümün diğer yerleri görünüyor mu?" ifadelerini kullanan öğretmen, öğrencilerinden onay sesi almak için sık sık sorularını tekrarladı.

Etiketler : 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Sosyal medya Cumhuriyet öncesi
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