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05 Kasım 2022 Cumartesi 17:44:00 - Güncelleme:05 Kasım 2022 Cumartesi 17:44:00

İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi'nde ilk kuralar 7 Kasım'da Şırnak ve Ardahan'da çekilecek

Kaynak: AA

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi'nde ilk kura çekiminin 7 Kasım Pazartesi günü Şırnak ve Ardahan'da başlayacağını açıkladı.

Beyoğlu Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma Töreni'nde konuşan Bakan Kurum, Beyoğlu Okmeydanı Mahallesi'nde kentsel dönüşüm projesi kapsamında 778 konut ve 161 dükkanın temellerini büyük bir coşkuyla hep birlikte attıklarını söyledi.

İlk Evim, İlk İş Yerim sosyal konut ve arsa projesine İstanbulluların yoğun ilgi gösterdiğini ve bu ilgiye kayıtsız kalmadıklarını ifade eden Kurum, "7 Kasım'da sona erecek başvuru süreçlerimizi arsada 15 Kasım'a kadar uzattık ve 25 Ekim'de ilk temellerimizi Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle projemizi açıkladıktan 40 gün sonra attık. Hani 'Yapamaz' diyorlardı ya gelin nasıl yapılabilir öğrenin." dedi.

İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi ile ilgili bilgiler veren Kurum, şöyle konuştu:

İlk kuralarımızı da 7 Kasım Pazartesi günü Şırnak ve Ardahan illerinde başlatıyoruz. Bununla beraber Güneydoğu Anadolu bölgemizde 5 ilimiz, Doğu Anadolu Bölgemizde 7 ilimiz olmak üzere 12 ilimizde, 7-16 Kasım tarihleri arasında 22 bin 57 konutumuzun kura çekimlerini de gerçekleştiriyoruz. Kuralarımız noter huzurunda olacak, şeffaf ve canlı yayınla Türk milletimiz, aziz milletimiz, TOKİ'mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edecekler. Kura çekimlerimizin tamamını inşallah 2023 yılının Mart ayına kadar tamamlayacağız ve tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi de söz verdiğimiz gibi 2 yıl içerisinde vatandaşımıza teslim edeceğiz.
Etiketler : murat kurum ilk evim ilk iş yerim projesi sosyal konut
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