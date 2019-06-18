İlk dakikadan itibaren taraf! İmamoğlu'na başkan dedi

Küçükkaya, İmamoğlu için “Millet İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu” ifadesini kullandı. Taraflara eşit süre tanıması gereken Küçükkaya, bu konuda da sınıfta kaldı. CHP adayına 63 dakika süre tanırken, Yıldırım’a 59 dakika verdi. Küçükkaya, Yıldırım'ın sözünü sık sık kesmesiyle de vatandaşların tepkisini çekti. Yıldırım'a toplamda 26 kez, CHP adayına ise sadece 10 kez müdahale etti.

İmamoğlu'nun sürekli ek süre istemesini de Küçükkaya geri çevirmedi. CHP adayının, daha kendisine yöneltilen soru bitmeden yanındaki bilgi kartlarına uzanması ve onları kameraya göstermesi dikkat çekti. Bu durum, sosyal medyada “Sorular önceden İmamoğlu’yla paylaşıldı mı” sorusunu gündeme getirdi. Program sonunda ailelerle verilen fotoğrafta Küçükkaya’nın İmamoğlu’nun yanında durmak için gösterdiği çaba tepki topladı.