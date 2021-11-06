Ilısu Barajı ve HES açılıyor! Başkan Erdoğan konuşuyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve HES Açılış Töreni'nde konuşma yapıyor.

Başkan Erdoğan, "Ilısu Barajı, yeminli Türkiye düşmanlarına da kendi ülkesine ve milletine husumetleriyle maruf içimizdeki mankurtlara da verilmiş en güzel cevaptır." dedi.

"Hiç şüphesiz su bu yüzyılın en stratejik ve en değerli kaynağıdır"