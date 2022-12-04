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04 Aralık 2022 Pazar 08:30:00 - Güncelleme:04 Aralık 2022 Pazar 08:30:00

İlişkilerin yeni sorunu: Dijital şiddet

Kaynak: Kimya Çiftçi Dumlu / Sosyolog-Aile Danışmanı

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Bilgiyi hiçbir dönemde olmadığı kadar kolay ulaşılabilir hale getiren, coğrafi sınırları ortadan kaldıran, dünyayı hiç olmadığı kadar küçük bir mahalle hale getiren internetin bir tık kadar yakın olan tehlike boyutu dijital şiddete maruz kaldınız mı?

Bana tam 12 dakikadır cevap vermedin! Şu an neredesin, yanında kim var, fotoğraf atmayacak mısın? O kişiyi neden takip ediyorsun, sana onu takipten çıkacaksın demedim mi! Yine mi profil fotoğrafını değiştirdin, kimin beğenmesini bekliyorsun! Bu cümleler size veya bir yakınınıza tanıdık geliyor olabilir mi? Eğer daha önce böyle söylemelere maruz kaldıysanız veya birini buna benzer cümleler kurduysanız dijital flört şiddetine maruz kalmış veya dijital flört şiddeti uygulamış olabilirsiniz.

Aşk ve romantik ilişkiler denildiğinde aklımıza; davranışsal, bilişsel ve duygusal olarak yakınlık ve bireylerin ayrı olduklarında birbirlerini özlemeleri, yakınlık kurma ihtiyacı, romantik ilişkinin bir parçası olarak partneri için özel ve anlamlı jestler yapmak, iletişim kurmaktan keyif alınması ve tutku dolu bir fiziksel çekimi barındıran, iki kişilik duygusal bağlılık ve bağ kurma süreci gelmektedir. Çiftler tıpkı bebeklik dönemi bağlanma sürecindeki bebek gibi göz teması kurmak, yakınlık istemek, dokunmayı beklemek gibi, karşılıklı olarak istek ve ihtiyaçlarının karşılanmasını, beklentilerinin anlaşılmasını isterler; rahatsızlık hissettiklerinde ya da duygusal ihtiyaçları karşılanmadığı durumlarda üzülebilir ya da ayrılık kaygısı yaşayabilirler.

Sağlıklı ve sürdürülebilir romantik ilişkiler; güç ve kontrol ile değil eşitlik ve saygıya dayanmaktadır. Sağlıklı romantik ilişkilerde çiftler sorumluluğu ve gücü paylaşabilir olmalı, dürüst bir şekilde açık iletişim kurabilmeli, tehditkâr davranışların aksine güven ve destekleyici davranışlar sergileyerek, yakın, samimi ve derin bağlar kurabilmelidir. Tüm bu sağlıklı romantik ilişki yaşama süreci, ilişkiyi sürdürebilme yeteneği psikososyal gelişimin önemli aşamalarındandır.

Ancak zaman zaman romantik ilişki içerisinde çiftler şiddete maruz kalabilmekte, saldırgan davranışlar ve partnerler arasında şiddet eylemleri görülebilmektedir.

Romantik ilişkilerde flört içi şiddeti deneyimi teknolojinin gelişmesi ile şiddet türlerinden en yenisi olan 21. yüzyılda teknolojinin gelişimiyle internetin hayatımızın bir parçası haline gelmesi sonucu ortaya çıkan dijital şiddettir. Gün geçtikçe internet kullanımı artmakta, sosyal medya üzerinden bilgi paylaşımları süreklilik kazanmaktadır ve Buda sağlıksız ilişkilerde yeni bir şiddet türünü literatüre eklemiştir. Dijital şiddet.

Teknolojinin gelişimi ve sosyal medya araçları kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte romantik partnerlerin iletişim kurma sıklığı artarken, gelişen teknoloji ile beraber şiddet başka bir biçimde ortaya çıkmıştır. Sağlıksız bir ilişkide merak ediyorum ve seviyorum manipülatif tutumlarla psikolojik olarak kurulmaya çalışılan baskı ve kontrol, telefon üzerinden sürekli aramak, sosyal medya üzerinden kiminle iletişime geçtiğini kontrol etmek, en son çevrimiçi olduğu saatleri kontrol etmek ve sorgulamak, fotoğraf ve video göndermeye zorlamak gibi yollarla farklı mekanlarda bile olsalar baskıcı ve kontrol edici tutumların devam etmesini içermektedir. Israrlı takip/stalking ya da dedektif gibi takipçi olma kavramları ile de karşımıza çıkan flört şiddetinin bu biçimi devam eden ya da biten bir ilişkide çiftlerden birinin diğerini sürekli izlemesi ve her sosyal ağ üzerinden rahatsız edici bir şekilde takip etmesi, takip edilen partnerin korku hissetmesi ve güvencesiz hissetmesi söz konusudur.

Genel olarak dijital flört şiddetinin "kıskançlık" adı altında ortaya çıktığı gözlemlenmektedir. Bu noktada bu şiddet biçimini destekleyen kıskançlık ilişkide sevgiyi ve sadakati gösterir düşüncesi ve kalıplaşmış düşüncesinin yanlış olduğunu değiştirilmesi bu noktada önemlidir. Romantik flört ilişkisinde karşılıklı sınırların olmasına saygı göstermelidir. Romantik flört ilişkisinin sağlıksız bir hal almaya başladığı noktada sağlıklı bir ayrılık süreci yaşanmalıdır. Sağlıklı ilişki yaşamayı öğrenmek kadar gerektiği zaman ayrılmayı da öğrenmek ve sanal olarak da olsa karşımızdaki kişiye korku ve endişe uyandıracak tutum ve davranışlardan uzak durmak eğer bireysel olarak yapılamıyorsa profesyonel bir destek almak gerekmektedir.

Etiketler : dijital şiddet ilişki kıskançlık
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