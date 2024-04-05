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İliç'teki heyelanda yeni gelişme: Bir işçinin cansız bedenine ulaşıldı
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05 Nisan 2024 Cuma 21:51:00 - Güncelleme:05 Nisan 2024 Cuma 21:51:00

İliç'teki maden sahasındaki toprak kaymasında yeni gelişme: Bir işçinin cansız bedenine ulaşıldı

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Erzincan İliç'te maden sahasında meydana gelen heyelan bölgesinde yapılan çalışmalarda mangan ocağı olarak tabir edilen alanda bir işçinin cansız bedenine ulaşıldı." açıklamasında bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Erzincan İliç'te maden sahasında meydana gelen heyelan bölgesinde yapılan çalışmalarda mangan ocağı olarak tabir edilen alanda bir işçinin cansız bedenine ulaşıldı." açıklamasında bulundu.

Bakan Bayraktar konuya ilişkin mesajında şu ifadelere yer verdi:

Erzincan İliç'te maden sahasında meydana gelen heyelanda ilk günden bu yana aralıksız olarak devam eden 9 madenci kardeşimizi arama çalışmalarımızda bu akşam saatlerinde mangan ocağı olarak tabir edilen alanda bir işçi kardeşimize ulaştık.

Diğer madencilerimiz için ekipler 7/24 çalışmalarını sürdürüyor.

İşçi kardeşimize Allah'tan rahmet kederli ailesine başsağlığı diliyorum.

Etiketler : Erzincan İliç maden
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