İliç'teki heyelanda yeni gelişme: Bir işçinin cansız bedenine ulaşıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Erzincan İliç'te maden sahasında meydana gelen heyelan bölgesinde yapılan çalışmalarda mangan ocağı olarak tabir edilen alanda bir işçinin cansız bedenine ulaşıldı." açıklamasında bulundu.

Bakan Bayraktar konuya ilişkin mesajında şu ifadelere yer verdi:

Erzincan İliç'te maden sahasında meydana gelen heyelanda ilk günden bu yana aralıksız olarak devam eden 9 madenci kardeşimizi arama çalışmalarımızda bu akşam saatlerinde mangan ocağı olarak tabir edilen alanda bir işçi kardeşimize ulaştık.

Diğer madencilerimiz için ekipler 7/24 çalışmalarını sürdürüyor.

İşçi kardeşimize Allah'tan rahmet kederli ailesine başsağlığı diliyorum.