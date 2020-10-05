Aliyev: Birçok yeri işgalden kurtardık

İlham Aliyev: Azerbaycan Ordusu birçok yeri işgalden kurtardı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'a ile yaşanan gerilim ve çatışmalarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, TRT Haber'de Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırılarıyla ilgili soruları yanıtlıyor.
Aliyev'in açıklamaları:
Azerbaycan Ordusu birçok yeri işgalden kurtardı. Öz topraklarımızı askerlerimizin gücüyle kurtarıyoruz.
30 yıldır müzakereleri umutla sürdürdük. Ermenistan bize topraklarımızdan çıkacağız takvimi sunmalı. Biz istersiz ki bu sorun barışçıl yollardan çözülsün. Ordumuzun başarılı operasyonu sırasında ateşkes isteniyor.
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