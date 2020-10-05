Aliyev: Birçok yeri işgalden kurtardık

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, TRT Haber'de Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırılarıyla ilgili soruları yanıtlıyor.

Aliyev'in açıklamaları:

Azerbaycan Ordusu birçok yeri işgalden kurtardı. Öz topraklarımızı askerlerimizin gücüyle kurtarıyoruz.

30 yıldır müzakereleri umutla sürdürdük. Ermenistan bize topraklarımızdan çıkacağız takvimi sunmalı. Biz istersiz ki bu sorun barışçıl yollardan çözülsün. Ordumuzun başarılı operasyonu sırasında ateşkes isteniyor.