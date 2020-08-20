Çalışmalar başlatıldı: Kamp alanları belirleniyor!

Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda kamp alanları belirleme çalışmaları başladı
Kaynak: AA
Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı ve Ilgaz Dağı Milli Parklar Müdürlüğü tarafından Ilgaz Dağı Milli Parkı içerisinde olası kamp alanları belirleyecek.
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) ve Ilgaz Dağı Milli Parklar Müdürlüğünün iş birliğiyle, milli parklar bölgesinde kamp alanlarının tespit edilerek turizme kazandırılması için teknik çalışma başlatıldı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yapılan çalışma, Ankara Üniversitesinden Prof. Dr. Gürcan Gürgen başkanlığında yürütülüyor.
Bu kapsamda, Çankırı ve Kastamonu sınırları içinde bulunan Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda kamp alanlarının belirlenmesi için saha çalışmaları gerçekleştirildi.
Ilgaz Dağı Milli Parklar Müdürü İsmail Sevimler, Müdür Yardımcısı Kamil Kesimoğlu ve KUZKA uzmanı Emre Gürgen'den oluşan ekip, belirlenen alanlara teknik inceleme gezileri yaptı.
Saha çalışmalarının tamamlanmasından ardından Gürgen ve ekibi, projeye destek sağlayan Orman Genel Müdürlüğü yetkilileri ile toplantı düzenledi. Toplantıda çalışmalara ilişkin bilgilendirme yapılarak, kamp alanlarına yönelik elde edilen teknik bilgiler paylaşıldı.
Çalışmanın bölgede doğa turizmine olan ilgiye katkı sağlaması bekleniyor.
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