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"Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi" yarın başlıyor
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23 Kasım 2023 Perşembe 14:37:00 - Güncelleme:23 Kasım 2023 Perşembe 14:37:00

İletişim Başkanlığı'nın düzenlediği "Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi" yarın başlıyor

Kaynak: TRT Haber

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Stratejik iletişimin önde gelen aktörleri İstanbul'da buluşacak. İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen "Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi" yarın başlayacak. "Hibrit Tehditlerle Küresel Mücadele: İstikrar,Güvenlik, Dayanışma" temasıyla yapılacak zirveye 30'a yakın ülkeden alanında uzman 60 konuşmacı katılacak.

İletişim Başkanlığı tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi, yaklaşık 3 bin yerli ve yabancı katılımcıyı ağırlayacak.

ZİRVEYE BAŞKAN ERDOĞAN DA VİDEO MESAJ İLE KATILACAK

İstanbul'da yapılacak zirvede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesaj ile katılımcılara hitap etmesi bekleniyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun da açılış konuşması yapacak.

30 ÜLKEDEN 60 UZMAN ZİRVEDE BULUŞACAK

Zirveye 30'a yakın ülkeden alanında uzman 60 konuşmacı ve birçok ülkeden bakan katılacak.

Birleşmiş Milletler Küresel İletişim Başkanı Melissa Fleming video mesajla seslenecek.

Hibrit tehditlerden dezenformasyonla mücadeleye kadar birçok konu işlenecek

9 panel ve 9 ayrı konuşma etkinliğinin yapılacağı zirve 2 gün sürecek.

Zirvede; hibrit tehditlerle mücadeleden dijital kamu iletişimine, yeni teknolojilerden yapay zekaya, insani krizlerden uluslararası dayanıklılık inşasına kadar birçok konu detaylı şekilde ele alınacak.

Dezenformasyonla küresel mücadele için iş birliği ve Türkiye'nin dezenformasyonla mücadelesi de zirvenin önemli başlıklarından.

ZİRVE 2 GÜN SÜRECEK

Zirvenin ilk gününde "Uluslararası Dayanıklılığın İnşası", "Dijital Çağda Kamu İletişimi", "Küresel Tehditlere Karşı Dirençli Markaların İnşası" panelleriyle, hibrit tehditlere karşı dayanıklılığı artırma yolları tartışılacak.

Zirvenin ikinci gününde "Hibrit Tehditlerde Yeni Cepheler, Hibrit Tehditlere Karşı Kriz İletişimi" paneli düzenlenecek.

Ayrıca liderlik, yapay zeka ve teknoloji konularında da değerlendirmelerde bulunulacak.

TEKNOLOJİK VE YAPAY ZEKA DENEYİM ALANLARI ZİYARET EDİLEBİLECEK

Etkinlik alanında İletişim Başkanlığı, TRT, Basın İlan Kurumu, Anadolu Ajansı ve Türk Hava Yolları stantları olacak.

Teknolojik ve yapay zeka deneyim alanları da ziyaret edilebilecek.

Siber Güvenlik Atölyesinin yer alacağı etkinlikte son teknolojik gelişmelere yer verilecek.

İletişim Başkanlığı metaverse alanı da sergilenecek.

Etiketler : iletişim başkanlığı yapay zeka teknoloji
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