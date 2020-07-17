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17 Temmuz 2020 Cuma 18:21:00 - Güncelleme:17 Temmuz 2020 Cuma 18:56:00

İletişim Başkanlığından 'yeni bina' iddialarına yanıt: Art niyetli çabalar beyhude kalacak

Kaynak: TRT Haber

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İletişim Başkanlığı, yeni hizmet binasıyla ilgili iddialara yanıt verdi. Binanın sıfırdan inşa edilen bir yapı olmadığı belirtildi. Yeni binanın hem kurumun artan kapasitesine cevap vereceği hem de kurumu kira yükünden kurtaracağı vurgulandı.

İletişim Başkanlığı, yakın bir zamanda taşınmayı planladığı yeni hizmet binasıyla ilgili gelen eleştirilere yanıt verdi. Açıklamada, eleştiriler, "Yıpratmaya yönelik art niyetli çaba" olarak nitelendirildi, "Beyhude kalmaktan öteye geçemeyecek" denildi.

Binanın FETÖ'ye aitken Maliye Hazinesi'ne devredildiği, ardından bir süre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından değerlendirildiği hatırlatıldı. "Özel olarak inşa edilen veya yüksek bedellerle kiralanan bir bina değil" açıklamasında bulunuldu.

İletişim Başkanlığı'nın artan kapasitesine de dikkat çekildi. Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ile Cumhurbaşkanlığı Basın Başdanışmanlığının İletişim Başkanlığı bünyesinde toplandığı belirtildi. Merkez teşkilatında bin, taşrada 500 olmak üzere toplam bin 500 personeliyle mevcut hizmet binasının yetersiz kaldığı vurgulandı.

Açıklamada, İletişim Başkanlığı'nın vatandaş ile devlet kurumları arasındaki iletişimin güçlendirilmesindeki etkisine dikkat çekildi. Türkiye algısının uluslararası kamuoyunda hak ettiği düzeye taşınmasında önemli sorumlulukları yerine getirdiği ifade edildi.

Kamu kaynaklarının verimli kullanımı için de büyük gayret gösterildiği belirtililen açıklamada, "İletişim Başkanlığı yeni hizmet binası ile kamu kaynaklarını verimli kullanma hedefi doğrultusunda kira bedeli yükünden kurtulduğu gibi misyonuna uygun şekilde dinamik bir fiziki ortam ve kimliğe kavuşmuştur." denildi.

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