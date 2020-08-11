11 Ağustos 2020 Salı 22:56:00 - Güncelleme:11 Ağustos 2020 Salı 22:56:00
İletişim Başkanlığı'ndan şehit Eren Bülbül'e özel klip
İletişim Başkanlığı, PKK'lı teröristlerce şehit edilen Eren Bülbül'ü şehadetinin 3. yılında hazırlanan özel kliple andı.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan Eren Bülbül için hazırlanan klibi paylaştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce okuduğu iki farklı şiire yer verilen klipte, şehit Eren Bülbül ile annesi Ayşe Bülbül'ün fotoğrafları da yer aldı.
#iyikivarsınEren pic.twitter.com/RPTg5UNuzd— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) August 11, 2020
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