Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis arasında gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin bildiri:

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Vilnius/Litvanya'da düzenlenen NATO Zirvesi marjında Türkiye ve Yunanistan'ın Dışişleri Bakanlarının da katılımıyla bir araya gelmişlerdir.

Görüşme iyi bir atmosferde gerçekleşmiştir. Sayın Erdoğan ve Sayın Miçotakis, son aylarda ikili ilişkilerde oluşan olumlu iklimin süreklilik ve tutarlılık arzetmesinin her iki ülkenin de yararına olduğu hususunda mutabık kalmışlardır.

Bu amaçla iki taraf, önümüzdeki dönemde olumlu ivme üzerine inşa etme ve iki ülke arasında çoklu iletişim kanallarını harekete geçirme konusunda mutabakata varmışlardır. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin bir sonraki toplantısının sonbaharda Selanik'te düzenlenmesi konusunda anlaşmışlardır. İki Dışişleri Bakanını süreçlere rehberlik etmek ve ilerleme hakkında rapor vermekle görevlendirmişlerdir.

İki lider, Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin iyileşmesini sağlayacak güven ortamının ve koşulların oluşturulması amacıyla her düzeyde daha sık temaslarda bulunulması niyetlerini vurgulamışlardır.

YUNAN BASINI: ERDOĞAN-MİÇOTAKİS GÖRÜŞMESİ 'MÜKEMMEL' BİR ATMOSFERDE GEÇTİ

Yunan medyası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ile gerçekleştirdiği görüşmenin "mükemmel" bir atmosferde geçtiğini ve planlanandan uzun sürdüğünü duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Liderler Zirvesi kapsamında ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Erdoğan, Vilnius'ta Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından tarafından Erdoğan-Miçotakis görüşmesi ilişkin Yunan medyasında görüşmenin "sıcak" geçtiğine ilişkin haberler yer aldı. Erdoğan ve Miçotakis'in 1,5 yıl sonra yüz yüze ilk kez bir araya geldiğini duyuran Yunan medyası, görüşmenin planlanandan daha uzun sürdüğünü yazdı. Yarım saat süren görüşmenin "mükemmel" bir atmosferde geçtiği ifade edildi.

MİÇOTAKİS, SCHOLZ GÖRÜŞMESİNİ İPTAL ETTİ

Yarım saatlik bir gecikme ile gerçekleştirilen ve beklenenden uzun süren görüşmenin ardından Miçotakis'in Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüşmesini iptal ettiği aktarıldı. Bugünkü görüşmenin bir çözüm bulmak amacıyla gerçekleştirilmediği kaydedilirken, iki ülke arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesinin hedeflendiği vurgulandı.

KALIN'DAN MİÇOTAKİS'E TEBRİK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmede, "Yeni hükümetimiz, yeni kabinemiz var" dediği aktarılırken Miçotakis'in ise "Bizim gibi. Ancak bakanlarımız zaten görüştüler ve iyi de bir temas kurdular" ifadelerine yer verildi. Toplantıya daha sonra MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Miçotakis'i yeniden seçilmesi nedeniyle tebrik ettiği kaydedildi. Miçotakis'in ise Kalın'a yeni görevinde başarılar dilediği aktarıldı.