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13 Şubat 2023 Pazartesi 22:02:00 - Güncelleme:13 Şubat 2023 Pazartesi 22:02:00

İletişim Başkanlığından depremzedelerin tahliye ve barınma imkanlarına ilişkin paylaşım

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeden ayrılmak isteyenlerin tahliyeleri ile barınma imkanlarından faydalanma yöntemlerini hatırlattı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeden ayrılmak isteyen vatandaşların tahliyesi ile bölgede barınma imkanlarından nasıl yararlanılacağını ilişkin paylaşımda bulundu.

Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, AFAD aracılığıyla tahliye ve barınma talep eden depremzedelerin, 10 ildeki AFAD Tahliye Toplanma Alanlarına gitmesi gerekecek.

Kara yolu, deniz yolu, demir yolu ve hava yolu ile yapılacak tahliyeler ve konaklamalar ücretsiz olacak ve illerin kapasitesine göre yönlendirme yapılacak.

Kendi imkanıyla tahliye olacakların ve AFAD aracılığıyla barınma talep edenlerin de yine bölgedeki AFAD Tahliye Toplanma Alanlarına giderek taleplerini bildirmeleri gerekecek. Bu kişiler de yine illerin kapasiteleri dikkate alınarak yönlendirilecek ve konaklama ihtiyacı ücretsiz karşılanacak.

BELGE TALEP EDİLMEYECEK

Tahliye Toplanma Alanlarına başvuru esnasında "afetzedelerin durumunu gösterir" belge talep edilmeyecek, başvuru sonrasında AFAD tarafından herhangi bir belge veya kart düzenlenmeyecek.

AFAD'a bildirim yapmadan kendi imkanıyla tahliye olup barınma talep edenlerin, gittikleri ildeki valiliğe başvurmaları gerekecek. Burada da depremzedelerden herhangi bir belge istenmeyecek.

Deprem bölgelerinden kendi imkanlarıyla veya AFAD koordinasyonunda tahliye olanların depremden kaynaklı herhangi bir hak kaybı söz konusu olmayacak.


Etiketler : AFAD deprem bölgeleri Kahramanmaraş

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