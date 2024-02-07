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İletişim Başkanlığı'ndan 'asrın felaketi' paylaşımı: Devlet millet el ele
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07 Şubat 2024 Çarşamba 18:54:00 - Güncelleme:07 Şubat 2024 Çarşamba 18:54:00

İletişim Başkanlığı'ndan 'asrın felaketi' paylaşımı: Devlet millet el ele

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 'asrın felaketi' olarak değerlendirilen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerine ilişkin video mesaj yayınladı.

İletişim Başkanlığı 'asrın felaketi' olarak değerlendirilen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerine ilişkin video mesaj paylaştı.

Deprem zamanı ortaya konulan devlet ile millet dayanışmasına vurgu yapılan mesajda şu ifadelere yer verildi:

Asrın felaketini asrın dayanışmasına dönüştüren milletimize minnettarız.

Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm birimleri, aynı inanç ve kararlılıkla depremin yaralarını sarmak için çalışmaya devam ediyor.

Asrın Birlikteliği

Etiketler : kahramanmaraş depremi iletişim başkanlığı deprem felaketi
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