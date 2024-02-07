İletişim Başkanlığı'ndan 'asrın felaketi' paylaşımı: Devlet millet el ele

İletişim Başkanlığı 'asrın felaketi' olarak değerlendirilen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerine ilişkin video mesaj paylaştı.

Deprem zamanı ortaya konulan devlet ile millet dayanışmasına vurgu yapılan mesajda şu ifadelere yer verildi:

Asrın felaketini asrın dayanışmasına dönüştüren milletimize minnettarız.

Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm birimleri, aynı inanç ve kararlılıkla depremin yaralarını sarmak için çalışmaya devam ediyor.

Asrın Birlikteliği