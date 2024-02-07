İletişim Başkanlığı'ndan 'asrın felaketi' paylaşımı: Devlet millet el ele
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 'asrın felaketi' olarak değerlendirilen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerine ilişkin video mesaj yayınladı.
İletişim Başkanlığı 'asrın felaketi' olarak değerlendirilen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerine ilişkin video mesaj paylaştı.
Deprem zamanı ortaya konulan devlet ile millet dayanışmasına vurgu yapılan mesajda şu ifadelere yer verildi:
Asrın felaketini asrın dayanışmasına dönüştüren milletimize minnettarız.
Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm birimleri, aynı inanç ve kararlılıkla depremin yaralarını sarmak için çalışmaya devam ediyor.
Asrın Birlikteliği
Asrın felaketini asrın dayanışmasına dönüştüren milletimize minnettarız.— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) February 7, 2024
Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm birimleri, aynı inanç ve kararlılıkla depremin yaralarını sarmak için çalışmaya devam ediyor.
Asrın Birlikteliği ���� pic.twitter.com/kSGoNNdtUk
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