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İletişim Başkanlığı uyardı: Terör propagandasına dikkat!
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12 Ocak 2024 Cuma 22:17:00 - Güncelleme:12 Ocak 2024 Cuma 22:17:00

İletişim Başkanlığı uyardı: Terör propagandasına dikkat!

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 5 askerin şehit düşmesi sonrası terör örgütü ve sempatizanlarının sosyal medyadaki manipülatif paylaşımlarına itibar edilmemesi konusunda uyarıda bulundu.

DMM, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 5 askerin şehit düşmesi sonrası terör örgütü ve sempatizanlarının sosyal medyadaki manipülatif paylaşımlarına itibar edilmemesi konusunda uyarıda bulundu.

DMM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 12 Ocak 2024 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada beş kahraman Mehmetçiğimiz şehit olmuş, üçü ağır sekiz kahraman askerimiz de yaralanmıştır.

Yaralanan askerlerimiz hastanelere sevk edilirken, ilk belirlemelere göre 12 terörist de etkisiz hale getirilmiştir.

Resmi kaynaklardan yapılan açıklamalar dışında, özellikle terör örgütü ve sempatizanlarının sosyal medyadaki manipülatif paylaşımlarına itibar etmeyiniz.

Etiketler : Pençe-Kilit Harekâtı Şehit düşen askerler Dezenformasyon mücadelesi
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