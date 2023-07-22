İletişim Başkanlığı, “Suriyeli babanın eşi ve çocuğu zorla sınır dışı edildi" iddiasını yalanladı

"Suriyeli babanın eşini ve çocuğunu zorla sınır dışı ettiler." iddiasının asılsız olduğu açıklandı.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

16 Temmuz 2023 tarihinde İçişleri Bakanlığı Göç idaresi Başkanlığına bağlı Geri Gönderme Merkezine teslim edilen Suriye uyruklu K.A. isimli yabancı kadının eşinden boşandığı, refakatinde bir çocuğu bulunduğu, ülkesine gönüllü geri dönüş talebinde bulunması üzerine 18 Temmuz 2023 tarihinde Akçakale Kara Hudut Kapısı'ndan gönüllü olarak çıkış yaptığı tespit edilmiştir.

Suriye uyruklu K.A. isimli kadının ülkesine gönüllü dönüşü sonrasında Geri Gönderme Merkezine gelen bir şahsın eşi ve çocuğunun zorla sınır dışı edildiği gerekçesiyle taşkınlık çıkardığı, çevrede bulunan bir yabancı tarafından gizli çekilen video kaydının provokasyon amacıyla sosyal medyada servis edildiği anlaşılmıştır.

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerle "Suriyeli babanın eşini ve çocuğunu zorla sınır dışı ettiler." iddiası doğru değildir.