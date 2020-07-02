'Siber zorbalık' çağın yeni tehlikesi! İletişim Başkanlığı hukuki düzenlemelere dair paylaşımda bulundu

İletişim Başkanlığı, Türkiye'nin gündemindeki internet ve sosyal medya kullanımına ilişkin hukuki düzenlemelere dair paylaşımda bulundu.

Twitter'dan, "İnternet ve sosyal medya kullanımına ilişkin hukuki düzenlemelere dair dünyadaki uygulama örnekleri: ABD'de veri güvenliği ihlali ve dijital zorbalığa karşı hangi hukuki düzenlemeler mevcut?" ifadeleriyle infografik bir paylaşım yapıldı.

İşte ABD'nin dijital zorbalığa karşı yaptığı düzenlemeler:

��İnternet ve sosyal medya kullanımına ilişkin hukuki düzenlemelere dair dünyadaki uygulama örnekleri:

�� ABD'de veri güvenliği ihlali ve dijital zorbalığa karşı hangi hukuki düzenlemeler mevcut ?