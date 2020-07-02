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02 Temmuz 2020 Perşembe 18:53:00 - Güncelleme:02 Temmuz 2020 Perşembe 19:05:00

'Siber zorbalık' çağın yeni tehlikesi! İletişim Başkanlığı hukuki düzenlemelere dair paylaşımda bulundu

Kaynak: AA

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İletişim Başkanlığı, Türkiye'nin gündemindeki internet ve sosyal medya kullanımına ilişkin hukuki düzenlemelere dair paylaşımda bulundu. Yapılan infografik paylaşımda ABD'de dijital zorbalığa karşı atılan adımlar örnek gösterildi.

İletişim Başkanlığı, Türkiye'nin gündemindeki internet ve sosyal medya kullanımına ilişkin hukuki düzenlemelere dair paylaşımda bulundu.

Twitter'dan, "İnternet ve sosyal medya kullanımına ilişkin hukuki düzenlemelere dair dünyadaki uygulama örnekleri: ABD'de veri güvenliği ihlali ve dijital zorbalığa karşı hangi hukuki düzenlemeler mevcut?" ifadeleriyle infografik bir paylaşım yapıldı.

İşte ABD'nin dijital zorbalığa karşı yaptığı düzenlemeler:

��İnternet ve sosyal medya kullanımına ilişkin hukuki düzenlemelere dair dünyadaki uygulama örnekleri:

�� ABD'de veri güvenliği ihlali ve dijital zorbalığa karşı hangi hukuki düzenlemeler mevcut ?

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