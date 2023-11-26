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İletişim Başkanı Altun: "İsrail bir an önce saldırıları durdurmalıdır"
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26 Kasım 2023 Pazar 21:07:00 - Güncelleme:26 Kasım 2023 Pazar 21:07:00

İletişim Başkanı Altun: "İsrail bir an önce saldırıları durdurmalıdır"

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun: İsrail bir an önce başta masum Filistin halkı olmak üzere gazeteciler, sağlık çalışanları ve yardım görevlilerine yönelik saldırılarını durdurmalıdır.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İsrail'in gazetecileri hedef alan saldırılarını kınadığının altını çizdi.

İletişim Başkanı Altun sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada; "Günlerdir uluslararası hukuku hiçe sayan, Gazze'deki gelişmeleri dünyaya duyuran gazetecileri katleden İsrail, gayrı meşru yöntemler kullanmaya devam ediyor.
Son olarak rehine takasını haberleştiren gazetecileri hedef alan, üzerlerine plastik mermilerle ateş açan, gaz ve sis bombaları atan İsrail yönetimini kınıyoruz.
İsrail bir an önce başta masum Filistin halkı olmak üzere, gazeteciler, sağlık çalışanları ve yardım görevlilerine yönelik saldırılarını durdurmalı ve uluslararası hukuka uymalıdır.
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak saldırıya uğrayan gazetecilerin durumlarını yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Etiketler : iletişim başkanı gazeteci saldırısı sağlık çalışanları
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