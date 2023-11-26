İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İsrail'in gazetecileri hedef alan saldırılarını kınadığının altını çizdi.
26 Kasım 2023 Pazar 21:07:00 - Güncelleme:26 Kasım 2023 Pazar 21:07:00
İletişim Başkanı Altun: "İsrail bir an önce saldırıları durdurmalıdır"
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: İsrail bir an önce başta masum Filistin halkı olmak üzere gazeteciler, sağlık çalışanları ve yardım görevlilerine yönelik saldırılarını durdurmalıdır.
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