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19 Haziran 2023 Pazartesi 19:07:00 - Güncelleme:19 Haziran 2023 Pazartesi 19:07:00

İletişim Başkanlığı, 'Hatay Özerk Yönetimi kuruldu' iddiasını yalanladı

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İletişim Başkanlığı, sosyal medyada paylaşılan “Hatay Özerk Yönetimi kuruldu ve başkanlığını Ebu Hassan Saidi devraldı” iddiasının doğru olmadığını açıklayarak "Bahse konu sosyal medya hesabının tamamen kamuoyunu provoke etme amacıyla açılarak paylaşımda bulunduğu tespit edilmiştir." ifadelerine yer verdi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada paylaşılan "Hatay Özerk Yönetimi kuruldu ve başkanlığını Ebu Hassan Saidi devraldı" iddialarına cevap verdi.

Söz konusu iddiaların doğru olmadığının altını çizen Dezenformasyonla Mücadele Merkezi paylaşımında, "Bahse konu sosyal medya hesabının tamamen kamuoyunu provoke etme amacıyla açılarak paylaşımda bulunduğu tespit edilmiştir. Provokatörlere itibar etmeyiniz." ifadelerini kullandı.

Merkez tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bahse konu sosyal medya hesabının tamamen kamuoyunu provoke etme amacıyla açılarak paylaşımda bulunduğu tespit edilmiştir.

Sosyal medya hesabından, 'Başkanlık görevine Ebu Hassan Saidi getirildi' iddiasıyla paylaşılan fotoğraftaki kişi de Dubai'nin Veliaht Prensi Hamdan bin Muhammed'dir.

Ayrıca FETÖ'nün sosyal medyadaki propaganda hesaplarının, 14 saat önce paylaşım yapmaya başlayan bahse konu sosyal medya hesabını hızla yaymaya çalıştığı belirlenmiştir. Sosyal medya hesabı ve kullanıcısıyla ilgili gerekli işlemlerin yapılması için ilgili kurumlar bilgilendirilmiştir ve süreç takip edilmektedir.

Ülkemizin bölünmez bütünlüğünü tartışmaya açmaya ve milletimizi provoke etmeye çalışan bu gibi sosyal medya hesaplarına ve paylaşımlarına itibar edilmemelidir."

Etiketler : hatay iletişim başkanlığı dezenformasyonla mücadele emrkezi
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