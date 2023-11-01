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01 Kasım 2023 Çarşamba 21:01:00 - Güncelleme:01 Kasım 2023 Çarşamba 21:01:00

İletişim Başkanlığı, gazeteci Şardan'ın yazsının dezenformasyon içerdiğini açıkladı

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Tolga Şardan'ın, ‘MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu ‘yargı raporu'nda neler var?' başlıklı yazısının dezenformasyon içerdiğini açıkladı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Tolga Şardan'ın, 31 Ekim tarihli 'MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?' yazısının dezenformasyon içerdiğini duyurdu.

DMM, konuya ilişkin sosyal medyada yayımladığı mesajda şu açıklamalara yer verdi:

Etiketler : dezenformasyonla mücadele yargı incelemesi tolga şardan
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