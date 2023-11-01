İletişim Başkanlığı, gazeteci Şardan'ın yazsının dezenformasyon içerdiğini açıkladı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Tolga Şardan'ın, ‘MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu ‘yargı raporu'nda neler var?' başlıklı yazısının dezenformasyon içerdiğini açıkladı.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Tolga Şardan'ın, 31 Ekim tarihli 'MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?' yazısının dezenformasyon içerdiğini duyurdu.
DMM, konuya ilişkin sosyal medyada yayımladığı mesajda şu açıklamalara yer verdi:
- Başkan Erdoğan, Kazakistan'a gitti
- Uluslararası silahlı organize suç örgütü çökertildi
- Türkiye, Gazze'deki hastaların nakli için desteğe hazır
- Bakan Bolat, Yalova'daki liman sahasında 80 kilogram esrar ele geçirildiğini bildirdi
- İstanbul'da PKK operasyonu! 11 örgüt üyesi yakalandı
- Uluslararası anlaşmaların onaylanmasına dair kanunlar Resmi Gazete'de