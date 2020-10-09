İletişim Başkanlığı: Barış Pınarı Harekâtı'nda 600 yerleşim yeri terörden temizlenmiştir
İletişim Başkanlığı: Birinci Yılında Barış Pınarı Harekâtı'nda yaklaşık 600 yerleşim yeri terörden temizlenmiştir. Terörün izlerinin silinmesiyle bölgenin nüfusu yaklaşık 200 bini bulmuştur.
İletişim Başkanlığı, twitter hesabından Barış Pınarı Harekat'nın birinci yılı dolayısıyla paylaşımda bulundu. Başkanlıktan yapılan açıklamalarda, "Birinci Yılında Barış Pınarı Harekâtı'nda yaklaşık 600 yerleşim yeri terörden temizlenmiştir. Terörün izlerinin silinmesiyle bölgenin nüfusu yaklaşık 200 bini bulmuştur. PKK/YPG’nin tahrip ettiği okullar onarılarak eğitime elverişli hale getirilmiştir." dedi.
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