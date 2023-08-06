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06 Ağustos 2023 Pazar 17:30:00 - Güncelleme:06 Ağustos 2023 Pazar 17:30:00

İletişim Başkanlığı: Bakan Şimşek, TÜİK'e 'Gerçek verileri açıklayın' dedi iddiası doğru değildir

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İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medyada paylaşılan "Bakan Şimşek, TÜİK'İ arayıp 'Gerçek dışı verileri açıklayın' dedi" iddiasının doğru olmadığını açıkladı.

Bazı basın yayın organlarında dolaşıma sokulan ve sosyal medyada paylaşılan, "Bakan Şimşek, TÜİK'İ arayıp 'Gerçek dışı verileri açıklayın' dedi" iddiasının, İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi doğru olmadığını açıkladı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bakan Şimşek, TÜİK'İ arayıp 'Gerçek verileri açıklayın' dedi" iddiası doğru değildir. "Kulis bilgisi" adı altında, kurum ve yetkililerin itibarını hedef alan manipülatif haberlere itibar etmeyiniz.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Türkiye istatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Erhan Çetinkaya arasında, iddia edildiği gibi bir diyalog geçmemiştir.

Etiketler : iletişim başkanlığı dmm bakan şimşek tüik
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