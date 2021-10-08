Reuters'ın spekülasyon amaçlı haberini yalanladı

Altun, sosyal medya hesabından İngilizce ve Türkçe yaptığı paylaşımda, Foreign Policy'nin de Türkiye ile ilgili uydurma bir haber yayımladığını belirterek bu haberi "yalan haber"e örnek olarak gösterdi.

Fahrettin Altun, paylaşımında, "Yalan haberi sosyal medyanın sorunu zannediyorduk. Fakat görüyoruz ki artık ana akım medya da aynı meseleden muzdarip. Büyük medya kuruluşları bile bu tür yalanları kolayca dolaşıma sokabiliyor. Bu endişe verici bir durum. Her ikisi de yalan." ifadelerini kullandı.