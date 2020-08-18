İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan muhalefete Joe Biden tepkisi: Neden sustunuz?

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Biden'ın "muhalefetle el ele Erdoğan'ı devireceğiz" sözlerine, konunun muhatabı muhalefet hala net bir cevap veremedi. Hep bir ağızdan "7 ay niye beklediniz" diye soruyorlar. Sizi bekledik. O konuşmayı siz de biliyordunuz biz de. Biz konuştuk. Siz neden sustunuz?"



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Joe Biden'ın açıklamaları üzerinden "7 ay niye beklediniz" açıklaması yapan muhalefete sert tepki gösterdi.

Altun Twitter hesabından yaptığı eleştiride muhalefete "o konuşmayı siz de biliyordunuz biz de. Biz konuştuk. Siz neden sustunuz?" dedi.