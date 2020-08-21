İletişim Başkanı Altun'dan arka arkaya heyecanlandıran paylaşımları geldi
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un sosyal medya hesabından taptığı paylaşımlar heyecan yarattı. Altun bir paylaşımına, "Memleketimiz için, gelecek nesiller için duyguda biriz. Sevinçte biriz. Hüzünde biriz. Bugün bir müjdemiz var. Heyecanda biriz." notunu düştü.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkan Erdoğan'ın bugün açıklayacağı müjdeyle ilgili paylaşımlarda bulundu.
Altun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki farklı fotoğrafını paylaştı.
"NE HAKLI BİR TEBESSÜM"
Altun, ilk olarak gece saatlerinde Erdoğan'ın denizde çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı ve "Ne güzel, ne haklı bir tebessüm..." notunu düştü.
BİR FOTOĞRAF DAHA
Bu paylaşımdan 10 saat sonra Altun bir fotoğraf daha paylaştı.
Bu karede ise Başkan Erdoğan'ın konuşma yaparken elini yumruk yaptığı bir andan kesilmiş kare yer aldı.
Altun bu kareyi de 'Hayırlı Cumalar' notuyla paylaştı.
İletişim Başkanı Altun'un yaptığı paylaşımlar binlerce beğeni aldı.
ALTUN'DAN BİR PAYLAŞIM DAHA
Başkan Erdoğan'ın açıklayacağı müjdeye kısa süre kala Altun sosyal medya hesabından bir paylaşımda daha bulundu:
Altun "Memleketimiz için, gelecek nesiller için duyguda biriz. Sevinçte biriz. Hüzünde biriz. Bugün bir müjdemiz var. Heyecanda biriz." paylaşımında bulundu
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