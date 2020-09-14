İletişim Başkanı Altun: En sert şekilde cevap verilecektir

14 Eylül 2020 Pazartesi 10:00:00 - Güncelleme:14 Eylül 2020 Pazartesi 10:21:00
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan terörle mücadelede kararlılık mesajı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek, tüm terör unsurları yerle yeksan edilinceye dek kahraman ordumuz operasyonlarını sürdürecektir. Terör destekçilerine ve hamilerine gereken cevap içeride ve dışarıda en sert şekilde verilecektir.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek, tüm terör unsurları yerle yeksan edilinceye dek kahraman ordumuz operasyonlarını sürdürecektir. Terör destekçilerine ve hamilerine gereken cevap içeride ve dışarıda en sert şekilde verilecektir.
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