İletişim Başkanı Fahrettin Altun Başkan Erdoğan'ın vereceği müjdeyle ilgili uyardı: Spekülasyonlara kulak asmayın
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkan Erdoğan'ın yarın vereceği müjde ile ile ilgili açıklamada bulundu 'Spekülasyonlara kulak asmayın' dedi.
Fahrettin Altun, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Cuma günü vereceğini söylediği müjdeye ilişkin birtakım spekülasyonların yapıldığını görüyoruz. Lütfen bu spekülasyonlara kulak asmayın. Hep birlikte, heyecan içinde sayın Cumhurbaşkanımızın yarın yapacağı konuşmayı bekliyoruz" dedi.
Sayın Cumhurbaşkanımızın Cuma günü vereceğini söylediği müjdeye ilişkin birtakım spekülasyonların yapıldığını görüyoruz.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) August 20, 2020
Lütfen bu spekülasyonlara kulak asmayın.
Hep birlikte, heyecan içinde sayın Cumhurbaşkanımızın yarın yapacağı konuşmayı bekliyoruz.
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