İletişim Başkanı Fahrettin Altun Başkan Erdoğan'ın vereceği müjdeyle ilgili uyardı: Spekülasyonlara kulak asmayın

İletişim Başkanı Fahrettin Altun Başkan Erdoğan'ın vereceği müjdeyle ilgili uyardı: Spekülasyonlara kulak asmayın

Fahrettin Altun, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Cuma günü vereceğini söylediği müjdeye ilişkin birtakım spekülasyonların yapıldığını görüyoruz. Lütfen bu spekülasyonlara kulak asmayın. Hep birlikte, heyecan içinde sayın Cumhurbaşkanımızın yarın yapacağı konuşmayı bekliyoruz" dedi.

