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02 Mart 2023 Perşembe 00:35:00 - Güncelleme:02 Mart 2023 Perşembe 00:35:00

İletişim Başkanı Altun'dan Yunan halkına başsağlığı diledi

Kaynak: TRT Haber

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İletişim Başkanı Altun, Yunanistan'daki tren kazasında hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diledi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, açıklamayı sosyal medya hesabından Yunanca yaptı.

Yunanistan'da meydana gelen tren kazasının üzücü ve trajik olduğunu belirtti.

Altun paylaşımında, hayatını kaybedenlerin yakınlarına, Yunan halkına ve hükümetine başsağlığı diledi.

Yaralılara da acil şifalar temennisinde bulundu.

Etiketler : altun sosyal medya iletişim başkanı

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