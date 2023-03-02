İletişim Başkanı Altun'dan Yunan halkına başsağlığı diledi
Kaynak: TRT Haber
İletişim Başkanı Altun, Yunanistan'daki tren kazasında hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diledi.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, açıklamayı sosyal medya hesabından Yunanca yaptı.
Yunanistan'da meydana gelen tren kazasının üzücü ve trajik olduğunu belirtti.
Altun paylaşımında, hayatını kaybedenlerin yakınlarına, Yunan halkına ve hükümetine başsağlığı diledi.
Yaralılara da acil şifalar temennisinde bulundu.
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