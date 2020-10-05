İletişim Başkanı Altun'dan uluslararası topluma çağrı

Azerbaycan topraklarının yüzde 20'sini oluşturan Karabağ'ın Ermenistan tarafından işgali ve son yaşanan gelişmelerle ilgili İletişim Başkanlığı bilgilendirici bir video hazırladı.

Videoyu paylaşan İletişim Başkanı Fahrettin Altun uluslararası topluma seslenerek "30 yıldır devam eden Dağlık Karabağ ihtilafının çözümü ancak Ermenistan’ın işgal ettiği topraklardan çekilmesiyle mümkün olacaktır. Türkiye, haklı davasında kardeş Azerbaycan'ın her zaman yanındadır. Uluslararası toplum yasa dışı işgal karşısında artık sessiz kalamaz." dedi.