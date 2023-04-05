İletişim Başkanı Altun'dan "Türkiye'nin Yerli Gücü" paylaşımı
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Bir çocuğun uçsuz bucaksız hayal gücünde, bereketli topraklarda, alın terinde biz varız. Türkiye'nin Yerli Gücü var." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından, savunma sanayi, teknoloji, tarım gibi alanlarda Türkiye'nin yerli gücüne vurgu yapan görüntülerin yer aldığı videolu paylaşımda bulundu.
Fahrettin Altun, paylaşımında, "Bir çocuğun uçsuz bucaksız hayal gücünde, bereketli topraklarda, alın terinde biz varız. Türkiye'nin Yerli Gücü var. Yere göğe sığmayan üretimimizle, bitmek bilmeyen enerjimizle, yola devam." ifadelerine yer verdi.
Bir çocuğun uçsuz bucaksız hayal gücünde, bereketli topraklarda, alın terinde biz varız. Türkiye'nin Yerli Gücü var.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) April 5, 2023
Yere göğe sığmayan üretimimizle, bitmek bilmeyen enerjimizle, yola devam!
Yerli Güç ���� pic.twitter.com/ljVLDEJUOp
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