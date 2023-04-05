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05 Nisan 2023 Çarşamba 15:59:00 - Güncelleme:05 Nisan 2023 Çarşamba 15:59:00

İletişim Başkanı Altun'dan "Türkiye'nin Yerli Gücü" paylaşımı

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Bir çocuğun uçsuz bucaksız hayal gücünde, bereketli topraklarda, alın terinde biz varız. Türkiye'nin Yerli Gücü var." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından, savunma sanayi, teknoloji, tarım gibi alanlarda Türkiye'nin yerli gücüne vurgu yapan görüntülerin yer aldığı videolu paylaşımda bulundu.

Fahrettin Altun, paylaşımında, "Bir çocuğun uçsuz bucaksız hayal gücünde, bereketli topraklarda, alın terinde biz varız. Türkiye'nin Yerli Gücü var. Yere göğe sığmayan üretimimizle, bitmek bilmeyen enerjimizle, yola devam." ifadelerine yer verdi.

Etiketler : fahrettin altun türkiye türkiyenin yerli gücü

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