İletişim Başkanı Altun'dan Macron'a sert tepki
Kaynak: AA
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Türkiye'ye yönelik söylemlerine ilişkin, "Türkiye'ye yönelik saldırıları için hangi Emmanuel Macronu kınayalım?" dedi.
İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından Emmanuel Macron’un Türkiye’ye yönelik söylemlerine ilişkin paylaşımda bulundu. Altun, "Türkiye’ye yönelik saldırıları için hangi Emmanuel Macron’u kınayalım? De Gaulle taklidi yaparak, NATO’nun beyin ölümünü duyuran Macron mu? Libya’da teröristleri silahlandırıp, NATO’nun güney kanadına zarar veren Macron mu? Yoksa Akdeniz seferine çıkan ’atanamayan Napolyon’ mu?" ifadelerini kullandı.
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