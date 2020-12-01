Kılıçdaroğlu'na tepkiler arttı: Hukuk ve millet önünde hesabını soracağız
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki sözlerine sert tepki gösterdi. Altun, "Yazıklar olsun, hukuk ve millet önünde hesabını soracağız" dedi.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na tepkisini sosyal medya hesabından gösterdi.
Altun, CHP'li vekilin ordu çıkışına atıfta bulunarak, "Şanlı ordumuza karşı aşağılık ifadeler kullanan vekiline tek kelime etmeyen, edemeyenler milletimizin verdiği yetkiyle gece gündüz demeden bu ülke için çalışan Sayın Cumhurbaşkanımıza dil uzatıyorlar. Yazıklar olsun. Hukuk ve millet önünde hesabını soracağız" dedi.
Şanlı ordumuza karşı aşağılık ifadeler kullanan "vekil"ine tek kelime etmeyen, edemeyenler milletimizin verdiği yetkiyle gece gündüz demeden bu ülke için çalışan Sayın Cumhurbaşkanımıza dil uzatıyorlar. Yazıklar olsun. Hukuk ve millet önünde hesabını soracağız!— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) December 1, 2020
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