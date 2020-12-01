Kılıçdaroğlu'na tepkiler arttı: Hukuk ve millet önünde hesabını soracağız

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na tepkisini sosyal medya hesabından gösterdi.

Altun, CHP'li vekilin ordu çıkışına atıfta bulunarak, "Şanlı ordumuza karşı aşağılık ifadeler kullanan vekiline tek kelime etmeyen, edemeyenler milletimizin verdiği yetkiyle gece gündüz demeden bu ülke için çalışan Sayın Cumhurbaşkanımıza dil uzatıyorlar. Yazıklar olsun. Hukuk ve millet önünde hesabını soracağız" dedi.