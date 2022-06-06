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06 Haziran 2022 Pazartesi 22:22:00 - Güncelleme:06 Haziran 2022 Pazartesi 22:22:00

İletişim Başkanı Altun'dan ek gösterge paylaşımı

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 3600 ek göstergeyle ilgili paylaşım yaptı. Altun, mesajında “Cumhurbaşkanımız ayrıca kamu görevlilerinin özlük hakları arasındaki uçurumun kalkması için de gerekli iyileştirmelerin yapılacağı sözünü verdi" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından, 3600 ek göstergeyle ilgili paylaşımda bulundu.

Altun paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

''Cumhurbaşkanımız Kabine Toplantısı sonrası açıklamasında memurlarımıza müjdeyi verdi: Söz verilen gruplardaki memurlarımızın ek göstergeleri 3600'e yükseltilirken, 5,3 milyon kamu çalışanının da ek göstergelerinde 600 puanlık artış, TBMM takdirine sunulacak aşamaya getirildi.Bu müjdeyle, ek göstergesi 3600'e çıkan 30 yıllık hizmeti bulunan bir memurun; Emekli aylığı 1.234 lira ile 1.391 lira arasında, Emekli ikramiyesi ise 44 bin 500 lira ile 50 bin 150 lira arasında artacak. Yapılan artışlar, halen emekli olan kamu görevlilerinin maaşlarına da yansıtılacak! Cumhurbaşkanımız ayrıca kamu görevlilerinin özlük hakları arasındaki uçurumun kalkması için de gerekli iyileştirmelerin yapılacağı sözünü verdi. Hayırlı, uğurlu olsun!''

Etiketler : Kabine Toplantısı İletişim Başkanı Fahrettin Altun
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